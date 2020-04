Matteo Renzi rivela il futuro di Federico Chiesa

Da politico a uomo di mercato il passo è breve. Matteo Renzi oltre ad essere il leader di Italia Viva è anche, notoriamente, un grande tifoso della Fiorentina. In tante occasioni, l’ex sindaco di Firenze è stato immortalato in tribuna con la sciarpa viola. In queste ore Renzi ha voluto dare un grosso scoop di mercato.

FUTURO DI CHIESA – Durante una diretta Instagram condivisa con Enrico Mentana, Renzi ha svelato il futuro del pupillo di Firenze, Federico Chiesa. Il giovane attaccante italiano è richiestissimo sul mercato, ma ormai l’esterno sembra destinato ad una squadra in particolare: l’Inter. A confermarlo è proprio Matteo Renzi: “Andrà all’Inter, dalle mie informazioni giocherà lì. Non penso resterà alla Fiorentina“. Sul futuro di Chiesa gli interrogativi rimangono e ancora non è dato da sapere dove giocherà in futuro. Il prossimo mercato inoltre potrebbe essere privo di grandi colpi e alcuni club potrebbero rinunciare ai propri obiettivi.