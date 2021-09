Matthaus: “Inter da titolo se gioca come col Real. Lautaro merita la 10”

Lothar Matthaus commenta il momento dell'Inter tra campionato e Champions League

L'Inter torna alla vittoria contro il Bologna in maniera convincente. Un successo importante perché permette ai nerazzurri di agganciare il Milan in classifica, portandosi provvisoriamente al comando della classifica. L'ex centrocampista tedesco Lothar Matthaus è una vecchia conoscenza dei tifosi del club milanese. Ai microfoni di TMW racconta le sue impressioni sull'Inter, a partire da Lautaro Martinez: "Gioca in una posizione diversa ma è un grande giocatore. Gioca molto bene e segna tanti gol importantissimi. Per questo la 10 è il numero giusto per lui. Inter da scudetto? Non so, dopo sole 4-5 partite è difficile da dire. Anche perché ci sono tante squadre che possono vincere. In tante hanno già 9-10 punti. Il campionato è lungo. Contro il Real Madrid hanno giocato bene per 60 minuti e se si ripetono interpretando il match in quel modo sono tra i favoriti per il titolo". Infine un ricordo di Giacinto Facchetti, a cui è stato dedicato il premio dato al tedesco: "È stato una grande bandiera. L'ho conosciuto molto bene. Purtroppo se n'è andato presto. Io sono qui anche per dire grazie a lui e alla sua famiglia per le cose che mi ha insegnato".