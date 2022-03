Matuidi: “Juventus ha deciso rinnovare squadra solo così mi spiego addio Dybala”

Parla l'ex centrocampista bianconero

DYBALA - Sulla notizia del mancato rinnovo di Dybala che dirà addio a fine stagione: "È un grande uomo oltre che un grande giocatore, sono molto sorpreso perché penso che per la Juve non sarà affatto semplice sostituirlo e trovarne un altro del suo livello: ha fatto cose fantastiche in questi anni, i tifosi lo adorano e non lo dimenticheranno mai. Sono sicuro che troverà un club che gli permetterà di continuare a crescere e a fare bene. L’unica spiegazione è che la Juventus abbia deciso di rinnovare la squadra. So che è difficile da accettare, ma in queste situazioni bisogna saper voltare pagina".

ALLEGRI E SCUDETTO - Sul mister Allegri e il ritorno in bianconero dopo le parentesi Sarri-Pirlo: "Nessuno conosce la Juve meglio di lui, non c’è persona più adatta per aprire un nuovo ciclo. Però ci vuole tempo, perché Allegri è bravissimo ma non ha la bacchetta magica. Per costruire ci vuole tempo". Una parola anche sulla stagione attuale e la corsa scudetto: "Io penso che la Juventus possa fare lo scherzetto, anche se è in un momento di transizione ha le capacità per fare una grande rimonta, come è già successo in passato prima che arrivassi io. Sono forti mentalmente, non a caso il motto del club è 'fino alla fine'".