Mauro: “Kean lo hanno venduto Juve, Everton e PSG. CR7? Non è il migliore di sempre”

Il punto di vista dell'ex calciatore della Juventus

Dopo la bella prestazione in Nazionale, il tecnico della Juventus Max Allegri sa che per l'attacco della Juventus potrà contare su Moise Kean. Sull'ex Everton dice la sua Massimo Mauro che a Tuttosport, spiega: "Kean per completare un reparto impegnato su tutti i fronti ci sta. Però la Juve lo ha venduto, l'Everton lo ha venduto, il PSG non lo ha confermato... Quanto a Ronaldo deve togliersi dalla testa di essere il migliore di sempre: ne ha tanti davanti. Però è un giocatore formidabile e mancherà".