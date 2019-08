Maxi Lopez consiglia…Icardi: “Vada via dall’Inter…”

Tra Maxi Lopez e Mauro Icardi, si sa, non scorre certo buon sangue: l’ex attaccante della Sampdoria si è infatti visto portare via la propria donna, Wanda Nara, dall’attuale centravanti dell’Inter. Malgrado questo, però, Maxi Lopez ha voluto comunque mandare un consiglio al suo ex compagno di squadra attraverso i microfoni di Radio Sportiva, ai quali è intervenuto per parlare di mercato.

ICARDI E HIGUAIN – “Sia Gonzalo che Mauro dovranno trovarsi una nuova squadra. Sono due attaccanti forti, che hanno fatto tanti gol in Serie A: non credo che avranno difficoltà a trovare una nuova sistemazione. Per Icardi andare via è la cosa giusta da fare: deve trovare un nuovo progetto e ripartire”.

LAUTARO MARTINEZ – “E’ un giocatore fortissimo, ha bisogno di giocare con continuità da prima punta avvertendo la fiducia dell’allenatore”.

DYBALA – “E’ stato uno dei più forti in assoluto, ma a volte, dopo tanti anni in una squadra, si deve cambiare, facendo un’esperienza in un posto diverso. Magari da un’altra parte riuscirà ad esprimere qualcosa in più rispetto a quello che ha fatto in bianconero”.