Maxi Lopez vota Suarez: “Grande colpo per il calcio italiano. Messi? Aveva già deciso”

In queste ore i tifosi bianconeri staranno sognando ad occhi aperti l’arrivo di Luis Suarez. L’attaccante in rotta con il Barcellona arriverebbe a comporre un tridente incredibile con Dybala e Cristiano Ronaldo. La settimana prossima potrebbe essere decisiva per la conclusione dell’affare e nel frattempo arriva anche l’approvazione di Maxi Lopez.

MAXI LOPEZ VOTA SUAREZ

Intervistato da SkySport dopo l’amichevole della sua Sambenedettese contro la Roma, l’attaccante argentino ha parlato così di Suarez: “Suarez sarebbe un colpo strepitoso per il calcio italiano perché è un grandissimo campione. Cavani? Ha il vantaggio di conoscere bene la Serie A, ma chiunque vada alla Juve tra questi tre, in una rosa così attrezzata e ben allestita, farà un sacco di gol”. Poi un commento riguardo la vicenda Messi: “La sua permanenza ha colpito un po’ tutti, secondo me lui aveva già deciso. Messi ha capito subito che il Barcellona si era tirato un po’ indietro in questi anni, vuole una squadra alla sua altezza”.