Mazzola a ISP: “Non è derby da titolo. A Inzaghi per vincere tutto serve un play”

L'ex campione nerazzurro ha presentato il derby ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all‘imminente Derby della Madonnina, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Sandro Mazzola, storico ex calciatore nerazzurro.

“Assolutamente no, in alcun modo. Il derby è il derby. Puoi giocarti il primo posto, come la Champions, ma l’obiettivo nei derby è vincere. Senza alcuna deroga”.