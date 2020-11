Mazzola ammette: “Preoccupato per l’Inter. Ma a Conte serve tempo”

Un nuovo pareggio, il quarto nelle ultime sei gare. E la vittoria manca dalla trasferta di Genova contro il Genoa. L’Inter non sta attraversando un momento particolarmente favorevole. I nerazzurri sono settimi in classifica, a cinque punti dalla vetta occupata dal Milan. In Champions, poi, c’è il rischio di una clamorosa eliminazione già nella fase a gironi.

PREOCCUPAZIONE

La situazione mette una certa preoccupazione anche a un ex illustre come Sandro Mazzola. Lo storico attaccante dell’Inter ha espresso il suo parere durante “Un giorno da pecora” trasmissione di RaiRadio 1: “L’Inter? Non la vedo tanto bene: sono un po’ preoccupato, forse non hanno ancora trovato il sistema giusto per giocare, sono sempre lì a passarsela, ma poi non si tira mai in porta. In questo momento non salvo nessuno, neanche Lukaku, che mi è sempre piaciuto: anche lui, che dovrebbe trascinare gli altri, non sta facendo tanto bene. Calma comunque: Conte, prima o poi, arriverà, dategli tempo”.