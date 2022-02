Mazzola: “Inter sempre favorita per lo scudetto. Inzaghi ha capito errori nel derby”

L'ex capitano nerazzurro dice la sua dopo il ko nel derby

Redazione ITASportPress

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Sandro Mazzola, ex bandiera e dirigente dell’Inter. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Inter resta la favorita?

"Non si dice mai. E' una delle favorite e lotterà fino in fondo (ride, ndr)".

Vidal-Calhanoglu cambio errato nel derby. Magari poteva giocare Mazzola...

"L'ho pensato anch'io in quel momento. In partita pensi a tante cose, ma è un cambio che non avrei fatto sicuramente".

Anche gli altri cambi hanno inciso negativamente

"Chissà cos'è girato in quel momento nella testa di Inzaghi, ma bisogna capire le cose. Si impara e non si sbaglia più, è andata così".

Sulla Juventus in risalita e Allegri

"Non conosco (ride, ndr), neanche il loro allenatore".

Su Spalletti, rilanciatosi dopo l'esonero all'Inter

"Spalletti si è guardato dentro e si è rimesso in gioco facendo bene, è una delle cose più difficili"

Mourinho fa fatica a Roma

"Anche a me non convince quest'anno, pur piacendomi tantissimo come allenatore. Non so se non è riuscito a trovare il bandolo o ha altri problemi, ma lì non sta riuscendo ad incidere. E' strano".

Molti attacchi a 'palazzo' e arbitri

"Sì, non piace a nessuno questo comportamento. Me lo fanno notare in tanti".

Handanovic in calo, è sul 'viale del tramonto'?

"No, secondo me no. I portieri sono tutti diversi rispetto ad attaccanti e difensori. Per me può dire ancora la sua".

Sul derby perso dall'Inter

"Ma sì, gli abbiamo lasciato vincere una partita. Li avevamo 'ammazzati' e allora questa volta gli abbiamo lasciato qualcosa (ride, ndr)".

Arriva Napoli-Inter. Toglierebbe un giocatore al Napoli?

"Un paio sì ma non li dico, se no prendono le contromisure gli altri (ride, ndr)".

Su Lautaro nel post derby

"Non ha fatto nulla. Sputo? Non è da lui, magari ha reagito male qualcosa e ha fatto una str....ata. Lautaro in panchina? No dai, è uno degli insostituibili".