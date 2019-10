Mazzola scatenato: “Conte è ancora gobbo. E ieri l’arbitro ha aiutato la Juve”

Inter-Juventus non finisce mai. La lotta continua in campo e fuori. Sandro Mazzola ne sa qualcosa ed è tornato ad accendere la miccia delle polemiche contro gli acerrimi rivali. Nel mirino delle critiche finisce anche il tecnico nerazzurro Antonio Conte, con il suo passato da ex bianconero. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Rai: “Abbiamo fatto bene a toglierlo alla Juve, però sinceramente non so… non sono convinto… Quando parla mi sembra parli ancora con gli juventini invece che con i nostri, perché si nasce juventini, come se si nasce interisti, è difficile cambiare. Conte un ‘gobbo’? Sì, non c’è niente da fare, è una cosa che ha dentro proprio. Lo si capisce anche da come guarda la partita. Vorrebbe parlare come da juventino, poi si accorge che è all’Inter e parla da interista. Protesta con gli arbitri come se fosse bianconero. Alla Juve gli bastava alzare le mani e guardare l’arbitro per avere un rigore. Qui invece no. Anche ieri l’arbitro ha favorito la Juve, come sempre”.