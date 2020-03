Mazzone rivela: “Quando ho saputo della malattia di Mihajlovic, ho pianto”

La scorsa estate è stata fortemente segnata dalla terribile notizia della malattia di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna ha dovuto combattere contro la leucemia. Una battaglia che per ora sembra sorridere all’allenatore serbo. L’annuncio del problema di salute dell’ex Lazio e Inter ha scosso fortemente Carlo Mazzone. Il tecnico romano ha avuto ai suoi ordini Mihajlovic ai tempi della Roma. Anche per questo la notizia è stata traumatica per lui, come testimoniato dal racconto ai microfoni del Corriere di Bologna: “Ricordo ancora quel ragazzo di poche parole che ho conosciuto in giallorosso, sempre educato e disponibile. Quando l’estate scorsa ho saputo della sua terribile malattia, ho pianto per lui. Voglio mandargli un abbraccio di cuore a lui e a tutta la sua famiglia”.