McKennie: “Alla Juventus scelta intrigante. Cristiano Ronaldo? Mi ha dato un soprannome”

Dopo il passaggio alla Juventus, Weston McKennie si è trovato in un ambiente pieno di top player. Una situazione che l’americano ha dovuto prima imparare ad affrontare. A proposito del suo primo incontro con Cristiano Ronaldo, ha ammesso apertamente su “ESPN”: “Sono passato nel centro tecnico della Continassa e ho pensato: ‘Oh, okay, stai calmo, stai calmo.’ Dopo tutto, è stato un grande onore incontrare il calciatore più forte al mondo. Ronaldo è un ragazzo generoso, con una grande mentalità. Mi chiama ‘Texas boy’. Potrebbe essere snob per quel che ha vinto, invece è molto aperto, caloroso e aiuta tutti a integrarsi nella squadra”. Due partite, due maglie da titolare. Per Weston McKennie è soltanto l’inizio. Il centrocampista statunitense della Juventus ha aggiunto. “Non è un segreto che il mio obiettivo fosse andare in Premier League. Quando però è arrivata una squadra come la Juventus, con allenatori e giocatori di quel calibro, con Pirlo in panchina, mi ha intrigato molto di più. È il mio obiettivo: voglio vincere titoli, fare la storia.