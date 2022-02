McKennie racconta la Serie A: “Come giocare a scacchi”

Parla il centrocampista della Juventus sullo stile del campionato italiano

Il "maghetto" ha spiegato la sua visione del gioco e le differenze trovate rispetto al calcio tedesco: "Qui in Italia una delle cose che è stata più utile per me è l’aspetto tattico. E’ veramente come giocare a scacchi: prima sei in una certa posizione, poi quando palla è in un punto del campo devi essere dall’altra parte...", le parole di McKennie. "All’inizio faticavo nella fase difensiva, perché in Germania potevo tirare fuori la mia energia liberamente, potevo correre e occupare lo spazio che volevo. Qui è più preciso: “Wes, ora stai qui, vai lì, ma poi torni indietro. Copri questo spazio e poi rientri…”. A livello offensivo posso fare le mie corse, i miei inserimenti, perché sono una persona che ha tanta energia".