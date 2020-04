Mea culpa Caldara: “Al Milan ho fallito. Mi brucia. Sulla ripresa del campionato dico che…”

“Per la prima volta nella mia vita non sono riuscito a ripagare la fiducia avuta da un club, ad esprimermi ai miei livelli: mi brucia molto, è stata una sconfitta”. Lo ha confessato Mattia Caldara, difensore dell’Atalanta, a proposito dell’esperienza recente al Milan.

Tornato a Bergamo per ritrovare forma e fiducia, il difensore ha parlato del periodo in maglia rossonera che lo ha visto protagonista in negativo. Quasi mai in campo a causa di infortuni o scelte tecniche: “Esperienza al Milan? Ci penso ancora, ma so che devo accantonarla: un anno e mezzo così difficile è stato già abbastanza. E al Milan dirò sempre grazie: se non ha funzionato, è stata colpa mia”. E sulla ripresa della Serie A in questo momento di emergenza per il coronavirus: “Il campionato e il taglio stipendi? Giochiamo anche tutta l’estate: no problem, anzi. Quanto agli ingaggi, è un momento difficile: ognuno deve fare la sua parte”, ha concluso Caldara ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.