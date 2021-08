Medel, addio all’Italia: “Potrebbe essere momento giusto per andare al Boca”

Il centrocampista potrebbe salutare il Bologna prima della fine del contratto

Gary Medel , centrocampista del Bologna in scadenza di contratto nel 2022, potrebbe non aspettare la fine dell'attuale accordo per andare via dall'Italia. La conferma arriva dalle sue parole rilasciate nelle scorse ore ai canali ufficiali del Boca Juniors in occasione del SuperClasico andato in scena contro il River Plate.

Come è noto, il rapporto tra il cileno e il tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlovic non è dei migliori e questo potrebbe portare alla rottura: "Il momento giusto per tornare al Boca sarebbe ora. Ho già 34 anni e non so quanto potrò giocare ancora", ha dichiarato Medel. "L'anno scorso è stato complicato per i molti infortuni ma ho giocato la Copa America e ora mi sento bene, mi sento in ottima forma".