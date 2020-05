Medel non ha dubbi: “Con stop alla Serie A non bisogna assegnare scudetto”

Parla Gary Medel e lo fa nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport. Il centrocampista del Bologna ha parlato della ripresa della Serie A e del difficile momento che attraversa l’intero mondo, non solo nel settore del calcio, a causa dell’emergenza coronavirus. Il cileno, in compagnia di altri connazionali come Arturo Vidal, è stato protagonista nel suo Paese di aiuti concreti verso la Crice Rossa: “L’ambiente ci sta richiamando all’attenzione, la natura ha fatto suonare un campanello d’allarme e il virus ne è un chiaro segnale. In Cile io e Vidal abbiamo organizzato un aiuto concreto alla Croce Rossa. Con Arturo ci sentiamo ogni giorno”.

CALCIO E CAMPIONATO – Sul ritorno in Italia dopo la parentesi all’estero, Medel ha aggiunto: “Volevo tornare in un campionato di alto livello. Mihajlovic è davvero un grande tecnico”. E in rossoblù anche un ex compagno ai tempi dell’Inter, Rodrigo Palacio: “Lui è straordinario e come persona è anche meglio. Viene apprezzato giustamente per quanto vale”. Infine un commento sull’eventuale stop del torneo e la possibile assegnazione a tavolino dello scudetto: “Il campionato? La classifica è corta, non ritengo corretto assegnare comunque il titolo. E noi potremmo lottare per andare in Europa”.