Medel: “Tornato in Italia per dimostrare di essere ancora competitivo. Mihajlovic? Un guerriero…”

Gary Medel può definirsi un nuovo calciatore del Bologna. Sbarcato questa mattina in Italia, il Pitbull è pronto ad iniziare la nuova avventura in Serie A dopo quella con la maglia dell’Inter: “Sono contento di tornare in Italia, soprattutto in una squadra come il Bologna”.

Intervistato da Sky Sports, il centrocampista cileno ha parlato anche degli altri temi legati al suo ritorno e della scelta dei colori rossoblù: “Sono stato in Turchia per due stagioni. Nonostante quello che si dice, è un campionato importante. Avevo voglia di dimostrare di poter essere ancora competitivo e di farlo in Italia”. A Bologna ritrova il suo amico Palacio: “Un grande calciatore e, soprattutto, un amico”. E su Mihajlovic: “Mihajlovic è un guerriero, supererà tutto“. Ed infine: “Cosa mi aspetto da questa stagione del Bologna? Spero faccia ancora meglio della passata annata. Anzi, faremo un grande campionato”.

Sul connazionale Alexis Sanchez, prossimo alla firma con l’Inter: “Grande giocatore, può dare tantissimo. Se arriva, può essere un buon acquisto per l’Inter”, ha concluso Medel.