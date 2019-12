Mendes: “CR7 miglior giocatore a livello mondiale, potrebbe finire la carriera nella Juve”

Altro che voci di un possibile addio alla Juventus a fine stagione, Cristiano Ronaldo potrebbe chiudere la propria carriera professionistica proprio con la maglia bianconera. Sono queste le parole del suo agente Jorge Mendes a calciomercato.com: “Ha firmato un contratto ed è felice lì, credo che chiuderà lì la carriera. Sono sicuro che meritasse la vittoria del Pallone d’Oro in uno degli ultimi due anni, se avesse giocato ancora nel Real Madrid lo avrebbe vinto. Potrebbe vincerlo l’anno prossimo. Penso che sia il più grande giocatore a livello mondiale: prima di lui il Portogallo non aveva vinto nulla, poi sono arrivati Europeo e Nations League. Ha reso grande un piccolo Paese come il Portogallo, poi nei club ha permesso al Real di porre fine al dominio del Barcellona”.

Su Messi: “Per me è un’ingiustizia che abbia vinto lui l’ultimo Pallone d’Oro, ma è solo il mio parere. Cristiano punta a lavorare bene per vincere il prossimo”.