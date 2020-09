Mendes porta Douglas Costa in Inghilterra, la Juventus cerca il sostituto

Dopo l’arrivo di Alvaro Morata la Juventus guarda al mercato in uscita. Là davanti c’è abbondanza e occorre sfoltire, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. Finora il nome del papabile uscente è quello di Douglas Costa, con l’agente Jorge Mendes che sta lavorando per portarlo nella ‘colonia’ portoghese dei Wolverhampton.

DOUGLAS COSTA AGLI WOLVES, LA JUVE PUNTA CHIESA

Il super agente ha appena lavorato alla cessione di Jota al Liverpool e negli Wolves ora ci sarebbe ancora un posto libero. Il brasiliano è in uscita dalla Juventus che in caso di addio punterebbe ancora Federico Chiesa. Rocco Commisso non fa sconti e Agnelli dovrà fare uno sforzo per strapparlo dalla Fiorentina. L’altra alternativa porta il nome di El Shaarawy.