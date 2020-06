Mendieta: “Credo nello scudetto della Lazio. Fatta stagione spettacolare”

Gaizka Mendieta dice Lazio. E non poteva essere altrimenti visto il suo passato in maglia biancoceleste. L’ex centrocampista, con alle spalle una grandissima carriera nel mondo del pallone, è stato intervistato da TMW a proposito della ripresa del calcio e della lotta scudetto in Serie A.

VOTA LAZIO – “Se la Lazio può vincere lo scudetto? Sì, penso che la Lazio possa farcela. Fino alla lunga sosta la Lazio aveva fatto una stagione spettacolare, mostrando di avere una rosa di alto livello. Competere fino alla fine con la Juventus non sarà facile, ma l’entusiasmo, l’ottima condizione fisica e la grande voglia della squadra di Inzaghi potranno essere determinanti”. E su chi sarà il possibile trascinatore: “Luis Alberto ha fatto un’altra annata incredibile. Si è adattato davvero bene al calcio italiano e anche in questa stagione ha aiutato la Lazio ad arrivare dove si trova ora. Potrà avere un ruolo chiave anche in questo finale di stagione”, ha concluso Mendieta.