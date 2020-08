Mercato, si accende l’asse Italia-Manchester: due big di A in partenza

Si infiamma l’asse di mercato Manchester-Italia. Le due società inglesi pescano nel nostro campionato in questa sessione estiva e a breve potrebbero esserci due partenze importanti.

CITY E UNITED FANNO LA SPESA IN ITALIA

Partiamo dal Manchester City. La squadra allenata da Guardiola è alla ricerca di rinforzi per la difesa e l’obiettivo numero uno è Kalidou Koulibaly. De Laurentiis ha fatto sapere più volte che non accetterà offerte inferiori ai 75 milioni di euro e l’offerta dei citizens per ora si ferma ai 60. L’altra Manchester, quella tinta di rosso, ha messo gli occhi su Douglas Costa e l’offerta di 40 milioni potrebbe soddisfare la Juventus. A riportarlo è Don Balon.