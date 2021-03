Merkel: “Al Milan troppe aspettative su di me. Un sogno allenarsi col quelle leggende”

Nel 2010/11 fu una pedina importante per il Milan di Massimiliano Allegri. Quell’anno i rossoneri conquistarono lo scudetto, l’ultimo prima della serie ancora oggi aperta da parte della Juventus. A distanza di dieci anni, il centrocampista tedesco ha cambiato campionato, dopo le esperienze con Genoa e Udinese. Ora milita nell’Al Faisaly in Arabia Saudita.

BILANCIO

Merkel traccia un proprio bilancio ai microfoni di Transfermarkt: “Ci furono grosse aspettative sul mio conto e la cosa non mi fu d’aiuto, soprattutto perché ero molto giovane e inesperto e dovevo far attenzione esclusivamente al campo. Anche se non avevo mai richiesto quel tipo di attenzione mediatica, non fu una cosa semplice da gestire. Certamente posso capire perché in molti si interessarono a me a quei tempi. Ci fu molta attesa rispetto a quello che potessi realizzare ma per me era solo il raggiungimento di un sogno, visto che mi allenavo e giocavo accanto a delle leggende”.