Mertens, c’è la svolta: 20 giorni per dare una risposta al Napoli sul proprio futuro

Dries Mertens si prende ancora 20 giorni prima di decidere il proprio futuro. Lo afferma La Repubblica che oggi parla delle vicende legate al contratto dell’attaccante del Napoli. Il belga andrà in scadenza al termine della stagione e sul suo conto sono molte le voci sul possibile addio.

Prima l’Inter, poi il Chelsea. A Mertens non mancano di certo le opzioni. Da una parte la volontà di raggiungere il record di gol di Hamsik, dall’altra un clima in azzurro non dei migliori con una situazione contrattuale che stenta ad essere definita. Secondo quanto si apprende, l’attaccante si sarebbe preso 20 giorni di tempo per rilfettere. Allo scadere di questi giorni deciderà e darà la sua risposta al Napoli.