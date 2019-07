Mertens cuore d’oro: palleggia con un bambino a Capri e lo invita a cena

Un invito di cortesia, ma il gesto è da apprezzare. Dries Mertens si dimostra ancora una volta molto legato al Napoli e ai suoi tifosi. In vacanza a Capri, dopo le fatiche del ritiro e dopo il successo contro il Liverpool, l’attaccante belga si è goduto qualche ora di relax in compagnia della moglie e degli amici.

Tra le vie della centro, però, inevitabile trovare qualche sostenitore. Tra questi, anche un piccolo bambino che ha avuto il piacere di scambiare qualche palleggio con il suo idolo. Mertens, disponibile, si è divertito ad effettuare qualche scambio col pallone ma poi ha fatto di più. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il bomber ha invitato a cena, nella casa che ha preso in affitto con alcuni amici in via del Faro, il giovane e i suoi amici: “Vi aspetto, ragazzi. Facciamo una grigliata, se venite sarete i benvenuti”, avrebbe detto il belga. Un invito che non ha ricevuto risposta da parte dei quattro tifosi che hanno voluto rispettare la privacy del classe ’87 ma hanno davvero apprezzato il gesto. Alla cena, documentata su Instagram, erano presenti solamente gli amici di Mertens e di sua moglie Katrin Kerkhofs.