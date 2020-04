Mertens e il mancato approdo in Cina, la moglie: “Il motivo sono io”

Cina? No, grazie. Sembrava essere andata così la trattativa tra Mertens e i club cinesi che si erano messi sulle sue tracce. Tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale, il belga sembrava vicinissimo al trasferimento in Cina, ma qualcuno di molto vicino all’attaccante ha detto “no”.

“IL MOTIVO SONO IO” – La Cina è una destinazione non facile. La distanza dalla famiglia può pesare eccome e spesso i famigliari giocano un ruolo fondamentale in queste trattative. Ad ammetterlo è la moglie di Mertens che durante un’intervista a Moussa Dembelé per il programma Home Party met Kat ha rivelato: “Uno dei motivi principali per cui Dries non è andato a giocare in Cina sono io“. Nel frattempo il contratto di Mertens scade a giugno e le parti sono in fase di trattativa per il rinnovo.