Mertens e il rinnovo col Napoli: la telefonata inaspettata di De Laurentiis e quell’invito…

Dries Mertens resterà al Napoli. Contro ogni pronostico, l’attaccante belga dovrebbe rinnovare, se non lo ha già fatto in gran segreto, con il club azzurro.

Le voci sul possibile addio sembrano essere state spazzate via. A giocare un ruolo chiave, neanche a dirlo, il patron Aurelio De Laurentiis.

RETROSCENA – Come raccontato da TV Luna, la svolta è arrivata domenica a pranzo presso il ristorante dell’hotel Vesuvio. Il patron Aurelio De Laurentiis ha convocato con un vero e proprio colpo di teatro, o di cinema in questo caso, il calciatore belga. In che modo con una telefonata molto speciale: “Pronto Dries, ti aspetto a pranzo qui da me all’Hotel Vesuvio”. Detto fatto: Mertens ha risposto presente e i due hanno avuto un incontro molto positivo che dovrebbe portare al rinnovo fino al 2022.