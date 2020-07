Mertens fa ‘il tifo contro’ Immobile: “Spero non batta il record di Higuain…”

Da un napoletano acquisito ad uno “di razza”. Sabato prossimo sarà la sfida tra Dries Mertens e Ciro Immobile, uno davanti all’altro per Napoli-Lazio. A parlare del big match, ma soprattutto del record di gol del centravanti biancoceleste, è stato il belga dei partenopei che ai Sky Sports si è sbilanciato facendo “il tifo” per Gonzalo Higuain, detentore del record di gol in Serie A, ben 36 marcature (una in più di quelle attuali di Immobile).

Mertens: “Spero Immobile non batta Higuain”

“Immobile è fortissimo ma spero che non batta il record di Higuain”, sincero e spontaneo come sempre, Dries Mertens ha ammesso di fare il tifo per l’attuale bomber della Juventus che, in maglia Napoli, aveva ottenuto il record di gol in una stagione (36). “Non è solo quest’anno, sono già diverse stagioni che fa bene. È un giocatore fortissimo e lo sappiamo, sono contento per lui ma spero che non batta il record di Higuain perché significherebbe prendere un gol da lui sabato. E penso che sia contento di finire così”, ha concluso il bomber belga.

