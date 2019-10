Mertens, la vicina: “Quando tornava tardi pensavo male, invece aiutava i senzatetto. Ma se non segna…”

“Se gioco male la signora al piano di sopra mi schiaffeggia”. Così Dries Mertens pochi giorni fa riguardo alla sua curiosa vicina. Un retroscena che trova, adesso, conferma, anche nelle parole della diretta interessata.

Parlando a Il Giornale, la signora, vicina di casa dell’attaccante del Napoli, ha confermato quanto detto dal belga rivelando qualche dettaglio in più del loro curioso rapporto: “Quando di notte lo vedevo rientrare tardi, immaginavo che si desse alla bella vita. Poi abbiamo saputo che comprava le pizze e andava in giro per regalarle ai senzatetto. A volte lo rimprovero, mi capita di dargli uno schiaffetto sulle guance, niente di più. Succede quando sbaglia una rete o quando non vinciamo, allora lo aspetto, e quando rientra gli dico: ‘Ehi Ciro, basta errori, alla prossima devi fare gol, altrimenti…”.