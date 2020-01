Mertens non vede l’ora: “Lavoro duro per tornare in campo…”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, sta rientrando dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Il belga, nonostante le voci di mercato, ha voluto mandare un chiaro segnale a tutto l’ambiente attraverso un messaggio pubblica sul proprio profilo Instagram.

NON VEDE L’ORA – “Sto lavorando duro per tornare il prima possibile , non ce la faccio piu’ a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisio e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima”, queste le parole del centravanti del Napoli sui social. Un chiaro segnale a chi lo ha accusato di un “finto” problema fisico. Mertens non vede l’ora di aiutare gli azzurri.