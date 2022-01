Mertens, rebus futuro: ha offerte anche in Qatar

Tante possibilità per l'attaccante del Napoli

Ancora mezza stagione da disputare con le partite che si fanno sempre più importanti tra campionato e Coppa. Per Dries Mertens potrebbero essere doppiamente decisive considerando anche i rumors di mercato. Il belga, infatti, è in scadenza di contratto e potrebbe andare via a fine stagione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che "Ciro", come lo chiamano a Napoli , potrebbe salutare a fine stagione.

Sebbene il centravanti abbia sempre dichiarato apertamente la sua intenzione di rimanere in maglia partenopea, e considerando anche la prossima nascita del primo figlio che da quanto è noto si vorrebbe far nascere proprio in Italia, non è detto che questo avvenga. Mertens, infatti, ha offerte in giro per il mondo, persino dal Qatar. L'attaccante starebbe valutando ogni genere di proposta. Esattamente come Insigne, il belga guadagna tanto e il Napoli potrebbe decidere di non esercitare l'opzione di rinnovo obbligando, di fatto, il giocatore a cercarsi un'altra squadra.