Messi chiama Lautaro: “Attaccante impressionante”

Il futuro di Lautaro Martinez sembra sempre di più a tinte nerazzurre. L’attaccante dell’Inter è da tempo un obiettivo di mercato del Barcellona e per strapparlo da Conte, il club blaugrana dovrà sborsare una cifra non indifferente. Nel frattempo Leo Messi è intervenuto in aiuto del suo club lanciando un assist al connazionale classe 1997.

Lautaro impressionante

Durante un’intervista esclusiva al Mundo Deportivo Leo Messi ha usato queste parole per descrivere Lautaro: “Ad essere onesto, non so davvero se ci siano o non ci siano in corso trattative in questo momento per lui, non ne ho idea. Penso di averlo già detto, che Lautaro Martinez è un attaccante impressionante, soprattutto perché penso che sia una punta molto completa e forte, dribbla bene, sa fare goal, sa come proteggere la palla… Ma bene, detto ciò dovremmo vedere cosa succederà“.

Clausola o contropartite

Secondo le indiscrezioni di mercato, l’affare andrà in porto ma c’è ancora da capire come il Barcellona pagherà il cartellino del giocatore. La proposta blaugrana è quella di mettere sul piatto anche delle contropartite che potrebbero interessare eccome il club nerazzurro. L’alternativa è il pagamento pieno della clausola rescissoria che ammonta a 111 milioni. Le eventuali contro partite tecniche potrebbero essere Vidal, Semedo o Emerson. Sempre dalla Spagna sono arrivate altre indiscrezioni, questa volta legate all’ipotetico ingaggio del giocatore: circa 10 milioni a stagione.