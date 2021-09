Messias non dimentica Crotone: “Ambiente accogliente, mi ha fatto crescere”

Junior Messias non ha dimenticato Crotone: attraverso i propri social ha voluto manifestare il suo affetto e la sua riconoscenza

Il cambio di ambiente e di casacca non ha fatto dimenticare il passato a Junior Messias. Infatti l'attaccante brasiliano, da poco arrivato al Milan, è rimasto affezionato al Crotone, il club che lo ha valorizzato nelle ultime due stagioni. Così attraverso i propri social, il neoacquisto rossonero ha espresso la sua profonda gratitudine nei confronti del club calabrese: "E' stato bello vivere queste due stagione insieme a voi, a Crotone ho trovato un ambiente accogliente che mi ha permesso di sentirmi in casa. Abbiamo vissuto dei momenti unici di felicità e anche di tristezza, perché la vita e fatta di momenti, a volte belli, a volte non tanto belli. Momenti che ci fanno crescere e imparare e a Crotone ho imparato e sono cresciuto tanto. Ringrazio a tutti, la società, tutti i personali, i due staff con cui ho lavorato, i compagni di squadra e tutti i tifosi crotonesi. Grazie di tutto!".