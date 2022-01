Messina, Sciotto smentisce Lo Monaco: “Accordi presi non rispettati. Chiedo aiuto a…”

La replica di Sciotto a Lo Monaco su Facebook

LO MONACO - Intanto si accettano le dimissioni del signor Lo Monaco e lo si ringrazia per il lavoro svolto fino ad oggi. Al primo comunicato stampa non avevo risposto, perché arrivato alla vigilia delle gare importanti con Catania e Paganese . Lo Monaco ha parlato dell’impossibilità da parte del presidente a garantire l’impegno minimo finanziario come concordato a inizio stagione e di impegni disattesi. La realtà è diversa: nella mia vita ho sempre onorato gli impegni presi, sono una persona perbene e da 45 anni rispetto i bilanci. In estate erano stati presi degli accordi, che non sono stati rispettati. Questo campionato mi costerà tre milioni e 200mila di euro e non vi sono entrate”.

L'APPELLO - Il patron giallorosso ha lanciato un appello alla città: “Ma sono abituato a mettere un punto e andare avanti. È importante salvare la categoria. Chiedo l’aiuto di amici, nemici se ne ho, imprenditori e Istituzioni. Siamo arrivati con tanti sacrifici in C. Non vorrei chiudere la stagione con una retrocessione. Bisogna contribuire tutti per salvare una categoria importante, in cui giocano tante squadre che hanno militato in A. Non abbiamo un campo di allenamento. Il “Celeste” non è adatto neppure per la terza categoria e al “Franco Scoglio” siamo soltanto ospiti la domenica. La situazione è molto complicata, serve l’aiuto di qualche sponsor. Una gara casalinga ci costa tra canone, vigili del fuoco, steward e sicurezza il doppio di un incasso. Chiedo aiuto fino al 30 aprile, poi si penserà al futuro. Da domani sarò al campo per tre mesi, sempre accanto ai giocatori. Non salterò un allenamento, stringendo i denti. Ai tifosi chiedo unità: a fine anno troveremo un nuovo acquirenti. Voglio tutti al campo, il Messina non è mio ma della città”.