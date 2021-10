Mexes: “Napoli, segui Spalletti. Per lo scudetto tifo Roma”

Philippe Mexes commenta i momenti di Roma e Napoli in ottica scudetto

L'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli ha ridato entusiasmo alla piazza. Gli azzurri sono in testa alla classifica con sette vittorie in altrettante gare. Ma la formazione campana è realmente da scudetto? Possibile secondo Philippe Mexes. L'ex difensore della Roma dello stesso Spalletti ha raccontato le sue impressioni a Radio Marte: "Se i giocatori sentono quello che chiede è più semplice per lui ma ovviamente non va lui sul campo. Attacchiamo sempre l’allenatore ed è vero che conta ma chi va sul campo deve dare qualcosa in più, pensare al gruppo e alle richieste del tecnico. Noi pensavamo alla performance e non a fare da soli, lo spirito conta. Sono cambiati anche i tempi, ho smesso anche per quello: non mi divertivo più, non sentivo la passione".