“Mi chiamo Francesco”, svarione di Amazon: nella locandina al posto di Totti c’è… Spalletti

“Mi chiamo Francesco” sbarca su varie piattaforme. Il docufilm sulla vita di Francesco Totti diventa ora disponibile per gli appassionati che intendono ripercorrere le vicende dell’ex capitano della Roma. Tuttavia Amazon si è resa protagonista di una gaffe clamorosa. Infatti la locandina utilizzata per il film mostra il volto di… Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, infatti, è stato protagonista di accesi diverbi proprio con il “Pupone”. Chissà come l’avranno presa i fans di Totti…