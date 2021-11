Mihajlovic carica il suo Bologna: “Obiettivo parte sinistra della classifica”

Il tecnico alla vigilia del match con lo Spezia

Vigilia di campionato per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che ha presentato il match contro lo Spezia e si è soffermato anche sugli obiettivi della sua squadra in questa stagione.

CLASSIFICA - "Noi abbiamo l’obiettivo di stare dalla parte sinistra della classifica", ha detto il mister rossoblù. "Ma gli obiettivi possono cambiare sia in meglio che in peggio. Magari meritiamo qualcosa in più, pensiamo in grande".