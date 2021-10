Mihajlovic: “Contro Cagliari fare risultato pieno. Scelte arbitrali non dipendono da noi”

Parla il tecnico del Bologna alla vigilia del match di campionato

Sinisa Mihajlovic , tecnico del Bologna , ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Cagliari per l'undicesima giornata di Serie A che andrà in scena domani lunedì per il Monday Night di campionato.

A proposito delle polemiche sugli arbitri, invece: "Cosa ho detto alla squadra? Solo che non dobbiamo pensare agli arbitri perché sono cose che non dipendono da noi, non dobbiamo trovare gli alibi in queste cose qui. Al contrario, dobbiamo pensare a noi stessi, e continuare a giocare come sappiamo. Sicuramente c'è un po' di confusione in tutto. Noi siamo la squadra con il maggior numero di espulsioni e più rigori contro, però non mi sembra una squadra di cattivi. E' una storia che si ripete perché mi ricordo di essermi lamentato anche l'anno scorso. Ma dobbiamo andare in campo pensando solo a noi stessi, cercando di stare più tranquilli, gestendo meglio l'emotività. Tutto questo vale anche per me".