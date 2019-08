Mihajlovic in panchina col Bologna, il discorso ai suoi: “Sono stato pazzo, ma ve l’avevo promesso…”

Ha sorpreso tutti presentandosi al debutto del suo Bologna in campionato. Sinisa Mihajlovic ha dimostrato, ancora una volta, la determinazione e il coraggio anche davanti alla malattia. Un uomo forte, così lo dipinge chi lo conosce. Una forza che si vede anche a distanza e ha colpito l’intero mondo sportivo.

Soprattutto, ha colpito i suoi giocatori rimasti senza parole quando lo hanno visto spuntare in albergo prima della gara contro il Verona: “Ve lo avevo promesso. Vi avevo promesso che sarei stato qui con voi e sono qui”, avrebbe detto Mihajlovic come riporta La Gazzetta dello Sport.

DISCORSO – Una promessa mantenuta che ha sconvolto, in modo positivo tutti. “Per qualcuno sono stato un pazzo a uscire dall’ospedale. Ma io volevo esserci. Io dovevo esserci“, ha confermato il tecnico che solamente pochi giorni prima aveva ricevuto più di un parere negativo dai medici. Ma senza timore alcuno aveva risposto: “I valori saliranno, lo so, tornate tra due giorni”. E così è stato. Mihajlovic si è presentato accanto alla squadra e ha portato il primo punto in classifica in questa nuova stagione. Una prima battaglia vinta sul campo, in attesa di vincere anche quella più importante che Sinisa sta dimostrando di affrontare nel modo migliore…