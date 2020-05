Mihajlovic: “Jovetic il miglior giocatore allenato. Il rivale più forte? Ronaldo”

Campione da giocatore, trascinatore da allenatore. Sinisa Mihajlovic si è sempre rivelato un punto di riferimento speciale. L’attuale tecnico del Bologna ha risposto alle domande al canale ufficiale del club felsineo e ha individuato il giocatore più forte da lui allenato: “Jovetic era troppo forte: fisicamente solido, tecnicamente fortissimo, andava via nell’uno contro uno. Sfortunatamente si infortunò in allenamento con me, e nella carriera si è portato dietro questi problemi. Ma a Firenze era un fuoriclasse.

AVVERSARIO – Mihajlovic ha fatto anche parte di una Serie A ricca di campionissimi. L’ex terzino sceglie i giocatori più forti con cui si è confrontato in carriera: “Posso dire il più forte contro il quale ho giocato: Ronaldo il Fenomeno, il più forte di tutti. Tra quelli con cui ho giocato ti faccio alcuni nomi: Savicevic, Prosinecki, Mancini, Gullit, Veron, Nesta, Aldair, Adriano, Figo, Nedved, posso andare avanti fino a domani. Ce ne sono tantissimi”.