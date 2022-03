Mihajlovic: “L’obiettivo del Bologna è essere tra le prime 10. Sul mio futuro…”

Il tecnico rossoblù tra la sfida al Torino e il suo futuro alla guida del club

CAMPIONATO - "Noi siamo a meno un punto dal Torino. Vincendo domani andremmo a 35 punti e guardando le stagioni da quando io sono arrivato qua, a noi 35 punti sono sempre bastate per salvarci. Poi il nostro obiettivo non è la salvezza, ma i conti li faremo sempre alla fine", ha detto Mihajlovic. "Il nostro obiettivo è quello di arrivare nelle prime dieci, e per ora possiamo arrivarci. Ora abbiamo un ciclo di partite difficile, lo sforzo richiesto è quello di una scalata in montagna. Dopo queste quattro partite sapremo meglio dove possiamo arrivare". E ancora: "In questo periodo tutti hanno un obiettivo e proprio per questo non vince sempre la squadra più forte, ma quella che ha più stimoli. Questa squadra nelle ultime uscite ha ritrovato la strada, e questo è importante per me".