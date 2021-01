Mihajlovic: “Perché nessun tiro da fuori? Oggi volevamo entrare in porta con la palla”

Il Bologna non sfonda contro la Fiorentina e Sinisa Mihajlovic non le manda certamente a dire ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico dei rossoblu è decisamente contrariato per il risultato e non fa mancare il suo modo pungente di commentare la prestazione dei suoi uomini: “Abbiamo fatto diversi gol da fuori area in passato, oggi non lo abbiamo fatto. Abbiamo cercato di entrare con il pallone in porta. Serve più cattiveria, ma a parte questo non posso dire nulla ai ragazzi perché abbiamo fatto una grande partita, perché la Fiorentina è davvero forte”.