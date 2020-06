Mihajlovic, quel record col profumo d’Europa che stuzzica il Bologna

Una stagione sicuramente particolare per il Bologna. Prima i problemi di salute di Sinisa Mihajlovic, poi lo stop del calcio a causa del coronavirus. Ma la squadra rossoblù non si arrende e punta a stupire, magari seguendo le orme di quanto fatto nella scorsa stagione in cui nessuno in A ha migliorato la propria media punti come fatto dai felsinei nelle ultime 12 gare.

Dal 18esimo al 10mo posto per il Bologna nella scorsa annata. E quest’anno perché non provare il rush finale con profumo d’Europa? Seguendo quanto avvenuto lo scorso campionato, Mihajlovic e la squadra dovranno provare a vincerle tutte, o quasi. Oggi, il decimo posto del 2019 non basta più: per rimontare Milan, Napoli, ma anche Verona e Parma, il Bologna dovrà compiere un’altra lunga volata facendo quasi il pieno dei 36 punti a disposizione da qui alla fine del campionato. Serviranno almeno 59 punti, ma d’altronde le sfide piacciono a tutti, soprattutto al Bologna di Sinisa…

PER LE NEWS DI GOSSIP CLICCA QUI