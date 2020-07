Mihajlovic si lega a Bologna: sarà cittadino onorario

Sinisa Mihajlovic e Bologna hanno trovato una sintonia incredibile nel giro di pochi mesi. Il tecnico serbo, arrivato sulla panchina dei felsinei nel gennaio 2019, ha guidato la squadra rossoblu verso una clamorosa salvezza, con tanto di decimo posto finale. Ai risultati sul campo si è accompagnata la vicenda personale dell’ex Inter e Milan, colpito da una leucemia e curato all’Ospedale Maggiore del capoluogo emiliano.

RICONOSCIMENTO

Quasi inevitabilmente il legame tra allenatore e città si è fatto sempre più forte. E il Consiglio Comunale, oggi, ha deciso di assegnare a Mihajlovic la cittadinanza onoraria. Si legge in nota: “Questo uomo ci ha fatto riflettere, durante la malattia non solo ha saputo mostrare l’immagine di chi non abbandona mai la speranza, ma ha sottolineato come non ci si deve vergognare di avere paura senza perdere la voglia di vivere”.