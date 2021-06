Mihajlovic: “Sto bene a Bologna ma non dimentico Catania che è un gioiello”

A Catania Mihajlovic rimase solo poco tempo ma ha lasciato un grande ricordo

Lunga intervista alla Gazzetta dello Sport di Sinisa Mihajlovic che ha parlato del suo futuro sulla panchina del Bologna ma anche della città: “Bologna è bella, accogliente e passionale. Ci vivo bene. Ma perché a Roma e Milano si vive male? Firenze è brutta? Torino non è elegante? Genova non ha fascino? Catania la conoscono in pochi ma è un gioiello... Sto parlando di città dove ho giocato o allenato”. A Catania i tifosi rossazzurri non hanno dimenticato la strepitosa rimonta di Mihajlovic nella stagione 2009-10 culminata con la vittoria in casa della Juventus per 2-1 in quella che era stata presentata come una sfida già segnata visto che si incrociavano l'ultima in classifica e la capolista. Mihajlovic ha dato un'impronta tutta personale al gruppo, risollevandolo moralmente, poi ha trovato un Maxi Lopez in vena, ma non solo lui, arrivando a una permanenza serena.