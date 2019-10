Mihajlovic, verso Bologna-Lazio: tifosi uniti in pellegrinaggio

Bel gesto dei tifosi di Bologna e Lazio per il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic: uniti in pellegrinaggio verso il Santuario di San Luca. Una città unita per l’allenatore serbo per dargli la carica di affrontare al meglio la malattia.

In attesa di sapere se sarà in panchina per la gara delle 15 del Dall’Ara, i tifosi di casa, insieme a quelli ospiti, si sono uniti in una marcia per sostenere il serbo. Tante le magliette in onore di Mihajlovic e tanti i sentimenti di vicinanza e unione che sono stati condivisi tra le persone, unite, questa volta, non dalla fede calcistica ma da qualcosa di più bello.

Questo pomeriggio Mihajlovic sarà con ogni probabilità in panchina durante la sfida tra il suo presente e il suo passato. I medici gli hanno dato l’ok. Ancora poche ore per rivederlo a guidare il suo Bologna dal terreno di gioco.