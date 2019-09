Mihajlovic, via al secondo ciclo di chemio: con il Brescia non ci sarà

Continua la battaglia di Sinisa Mihajlovic contro la leucemia. Dopo essersi seduto a sorpresa in panchina nella gara di Verona e poi di nuovo contro la Spal, il tecnico del Bologna sarà costretto a fermarsi di nuovo, atteso dal secondo ciclo di chemioterapia al Sant’Orsola. Nella gara di Brescia, dunque, toccherà al vice De Leo guidare la squadra emiliana, che nelle prime due gare del torneo ha collezionato quattro punti. In attesa di poter contare nuovamente in pianta stabile sul suo tecnico, che oggi più che mai sta dimostrando di essere un combattente vero.