Milan, a Bologna Pioli perde pezzi importanti dell’ artiglieria rossonera

Il Milan a Bologna non avrà Hakan Calhanoglu. Il turco è ancora a casa, all’undicesimo giorno di positività, e al Milan non c’è nessuno che abbia superato il Covid prima di 13-14 giorni. Tra l’altro nel suo caso va detto che all’inizio ha avuto anche qualche piccolo sintomo. Anche se dovesse negativizzarsi, non ha senso affrettare i tempi, perché si è visto con Rebic e Krunic che catapultare in campo immediatamente un giocatore reduce dalla malattia può essere controproducente, dei leggeri postumi si possono far sentire. L’assenza di Calha si aggiunge a quella certa di Simon Kjaer, che nel corso del derby di Coppa Italia si è infortunato al muscolo retto femorale della coscia sinistra e sarà rivalutato con ulteriore risonanza fra una settimana.