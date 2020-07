Milan a tutto Ibra: “Sono come Benjamin Button. Pioli? Ha fatto un grande lavoro”

Nella vittoria del Milan in casa della Sampdoria c’è ancora lo zampino di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha segnato due gol e poi ha firmato l’assist per la rete di Calhanoglu. Un’altra prestazione da leader del 39enne che non ne vuole sapere di smettere. Nel post partita l’ex Juve ha parlato proprio della sua condizione fisica.

IBRAHIMOVIC: “MI STO SOLO RISCALDANDO”

Queste le sue parole a SkySport: “Quando fai gol è sempre positivo, così aiuto la squadra. Speriamo che posso continuare così, ho forza di fare gol. Mi dicono che sono vecchio e mi stanco ma mi sto solo riscaldando. Secondo me tutti hanno un’altra mentalità davanti la porta, più concreta e aggressiva. Quando arriva l’occasione si ammazza la situazione col gol, l’ho detto appena arrivato. So che in Serie A tante occasioni non arrivano, quando si presentano devi sfruttarle. Pioli? Di lui posso dire solo cose positive, sono contento per lui perché ha fatto un gran lavoro. Ha lavorato sotto il fuoco senza sapere il futuro, ha fatto un gran lavoro. Il rinnovo è meritato. Quando si lavora forte ti ritorna sempre qualcosa, sono contento per lui. Ha meritato, non era una situazione facile. La squadra crede tanto in lui e lo rispetto, aspetta solo di vedere la squadra che si deve seguire”.