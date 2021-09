Milan, all’Allianz Stadium contro la Juventus con un precedente che fa sorridere

Big match della quarta di Serie A allo Stadium: la Juve ospita il Milan

La serata magica del 9 maggio 2021 - quel 3-0 firmato Díaz-Rebić-Tomori - non servì soltanto a lanciare il Milan verso il ritorno in Champions League. L'ultimo precedente dei rossoneri con la Juventus a Torino ha rappresentato anche la prima vittoria esterna in campionato contro la storica rivale bianconera dopo oltre 10 anni , dopo un altro precedente importante nella storia del Diavolo. Era il 5 marzo del 2011 , infatti, quando una vittoria esterna del Milan a Torino contro la Juventus contribuì a consolidare le fondamenta di quello che sarebbe poi diventato il 18° Scudetto della storia rossonera.

LO SCENARIO - Era la 28° giornata, all'alba della fase conclusiva per un campionato, il 2010/11, che aveva riproposto dopo diversi anni un duello Scudetto tutto meneghino tra il Milan, alla ricerca del primo tricolore dal 2004, e l'Inter reduce da cinque titoli consecutivi, con il Napoli di Mazzarri continuo e costante nell'incalzare il duo di testa. I rossoneri si presentavano a quel fine settimana con cinque punti di vantaggio, frutto di tre successi di fila contro Parma, Chievo e Napoli: l'obiettivo era quello di vincere, per consolidare il vantaggio in classifica in vista del Derby di ritorno che attendeva le squadre dopo l'ultima pausa per le Nazionali della stagione. La Juventus, invece, si trovava ben più attardata al 7° posto, con sette lunghezze a separarla dal 4° posto occupato dalla Lazio in un altro campionato contraddistinto dalle difficoltà.