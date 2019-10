Milan, altro infortunio per Bonaventura: risentimento ai flessori

Non c’è pace per il Milan e per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista rossonero, tornato dopo il grave infortunio subito nel novembre 2018, è andato incontro all’ennesimo guaio fisico che, questa volta, gli farà sicuramente il match odierno contro il Lecce.

Per fortuna si tratta di un problema fisico di lieve entità rispetto ai problemi precedenti. Per Bonaventura si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Per il classe 1989 prevista una risonanza che farà luce sull’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero. Per lui, in questa stagione, due presenze: una contro il Torino e una contro il Genoa, da titolare.